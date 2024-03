L’Art au Jardin – Jardin des Gourmands Jardin des Gourmands Neuville-sur-Oise, samedi 1 juin 2024.

L’Art au Jardin – Jardin des Gourmands Le jardin des gourmands est un jardin en lisière des bois de Neuville-sur-Oise. Il se veut simple et agréable grâce à différentes ambiances où chacun peut s’y sentir bien. 1 et 2 juin Jardin des Gourmands Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le jardin des gourmands est un jardin en lisière des bois de Neuville-sur-Oise. Il se veut simple et agréable grâce à différentes ambiances où chacun peut s’y sentir bien.

Exposition artistique du photographe Christian Demarre.

Goûter Gourmand avec les produits locaux de Marie Gourmande et des thés et infusions du commerce « Oh Trésors » d’Eragny-sur-Oise, Dégustation et découverte des produits de Marie Gourmande tout au long de la journée.

Jardin des Gourmands 47 Rue des Trembles 95000 Neuville-sur-Oise Neuville-sur-Oise 95000 Val-d’Oise Île-de-France 0622072289 Le jardin des gourmands est un jardin en lisière des bois de Neuville-sur-Oise. Il se veut simple et agréable grâce à différentes ambiances où chacun peut s’y sentir bien.

©jgcreation