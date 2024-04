L’Art au jardin Jardin de Claude Neuville-sur-Oise, samedi 1 juin 2024.

L’Art au jardin Jardin créé par mon père Claude,il y a 50 ans. C’est un paradis des oiseaux et écureuils mais aussi un lieu de nidification des mésanges, rouge gorge et troglodytes mignons sans oublier les hérissons… 1 et 2 juin Jardin de Claude Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin créé par mon père Claude,il y a 50 ans. C’est un paradis des oiseaux et écureuils mais aussi un lieu de nidification des mésanges, rouge gorge et troglodytes mignons sans oublier les hérissons. Des plates bandes sont agrémentées d’œillets d’Inde repiqués au cordeau, la passion de mon père.

Eposition artistique du peintre et sculpteure Melle Georgette.

