L’argile du Malsaucy Sermamagny, samedi 20 avril 2024.

La terre du Malsaucy est argileuse et colorée. Peut-on la modeler et la travailler en céramique ? Séverine Nest, sculptrice propose de partir en expérimentation avec elle. Récolter et commencer à trier la terre pour enlever les petits cailloux, racines et branchettes et s’initier à la poterie sauvage. Dès 3 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

