L’Arboretum sous les étoiles Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson, jeudi 15 août 2024.

L’Arboretum sous les étoiles L’Arboretum sous les étoiles 15 – 18 août Arboretum des Barres Voir http://www.arboretumdesbarres.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-15T10:00:00+02:00 – 2024-08-15T18:00:00+02:00

Fin : 2024-08-18T10:00:00+02:00 – 2024-08-18T18:00:00+02:00

L’Arboretum sous les étoiles. Grimpe d’arbre. Une soirée d’observation du ciel nocturne aura lieu.

Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 07 06 47 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.arboretumdesbarres.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « arboretum.desbarres@comcomcfg.fr »}]

Pixabay