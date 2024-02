L’Arboretum et son marché d’automne Nogent-sur-Vernisson, vendredi 1 novembre 2024.

L’Arboretum et son marché d’automne Nogent-sur-Vernisson Loiret

L’Arboretum et son marché d’automne

Marché d’automne à l’Arboretum des Barres. Marché alimentaires et non alimentaires. Un défilé de mode mettant à l’honneur les créations des exposants se produira à 17h vêtements en mohair, miel, nichoirs et mangeoires, bijoux, terrines et huiles, sacs,…

Visite guidée par EcoloKaterre (à 15h, réservation conseillée).5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-01 10:00:00

fin : 2024-11-03 18:00:00

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire arboretum.desbarres@comcomcfg.fr

L’événement L’Arboretum et son marché d’automne Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2024-01-30 par OT GATINAIS SUD