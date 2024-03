L’Arboretum et son marché d’automne Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson, vendredi 1 novembre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-01T09:00:00+01:00 – 2024-11-01T17:00:00+01:00

Fin : 2024-11-03T09:00:00+01:00 – 2024-11-03T17:00:00+01:00

Marché d’automne à l’Arboretum des Barres. Marché alimentaires et non alimentaires. Un défilé de mode mettant à l’honneur les créations des exposants se produira à 17h : vêtements en mohair, miel, nichoirs et mangeoires, bijoux, terrines et huiles, sacs,…

Visite guidée par EcoloKaterre (à 15h, réservation conseillée).

Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 07 06 47 »}, {« type »: « email », « value »: « arboretum.desbarres@comcomcfg.fr »}]

