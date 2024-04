L’Arboretum début juin Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes, vendredi 31 mai 2024.

31 mai – 2 juin Arboretum des Grandes Bruyères Adulte 12,50€ ; Enfant 6-12 ans 10€ ; gratuit jusqu'à 5 ans. Sans réservation. Entrée valable toute la journée (la sortie n'est pas définitive)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visiter l’Arboretum début juin, c’est exposer ses 5 sens à la surprise ! La beauté des paysages et des détails de fleurs bien sûr, le doux parfum des roses évidemment, le chant des oiseaux et de l’eau qui coule, le goût des aromatiques au potager ou des plantes sauvages comestibles, et pourquoi pas la douceur des allées engazonnées sous vos pieds… Laissez-vous emporter parc ce tourbillon sensoriel que vous offre l’Arboretum des Grandes Bruyères

Arboretum des Grandes Bruyères 152 Route de Vitry aux Loges, 45450 Ingrannes Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 57 28 24 http://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr Havre de paix au cœur de la forêt d’Orléans, l’Arboretum paysager des Grandes Bruyères allie l’agrément de la promenade et la découverte d’arbres exotiques originaires des climats tempérés du globe. Dans ce « Jardin Remarquable », vous cheminez au travers d’ensembles paysagers d’où émane une harmonie reposante. En 14 Ha, vous voyagez de l’Europe à l’Amérique en passant pas l’Asie ! 7000 arbres et arbustes, finement agencés, créent des paysages uniques et changeant tout au long de la saison. Les bruyères et Magnolias puis les fruitiers d’ornement de mars à mai, laissent progressivement la place aux Rhododendrons, Cornouillers américains et chinois et aux Roses. Enfin, les couleurs d’automne flamboient dans tous les jardins et arboretums du parc. C’est un spectacle vivant et envoûtant ! Depuis toujours entretenu de manière biologique, vous pourrez également y observer une belle variété d’oiseaux, d’insectes et d’amphibiens.

Un endroit unique pour voyager, découvrir et/ou se reposer… A 110 kms au sud de Paris et à 30 kms à l’est d’Orléans, au coeur de la forêt d’Orléans, entre la D921 et la D343

©Olivier MOULIN