L’Antre de l’éléphant cinéma « Dernières nouvelles du cosmos » Muel Ille-et-Vilaine

Le documentaire « Dernières nouvelles du cosmos », réalisé par Julie Bertucelli, sera projeté à l’Antre de l’éléphant.

Il sera suivi d’une rencontre avec le personnage principal de ce film.

Résumé

Née en 1985 et âgée de presque 30 ans lors du tournage, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. La jeune femme est l’autrice de textes puissants et physiques, à l’humour corrosif. Elle fait partie comme elle l’écrit elle-même d’un “lot mal calibré, ne rentrant nulle part”. Visionnaire, sa poésie télépathe pense loin et profond, elle nous parle de son monde et du nôtre. Pourtant Hélène ne peut pas parler ou tenir un stylo et n’a jamais appris à lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans que sa mère découvre qu’elle peut communiquer en agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier. Un des nombreux mystères de celle qui se surnomme Babouillec… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 19:30:00

fin : 2024-05-03

3 place de l’église

Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne

