FESTIVAL COL'TON-SON Langeais

Langeais, 1 juin 2024

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 15:00:00

Festival Col’ton-son avec la charcuterie Musicale le samedi 1er juin de 15 à 23h – scène extérieure IN’OX. Scènes avec les différents ensembles de Musica-Loire, en partenariat avec le Temps Machine, Jazz à tours.

La charcut’Live à partir de 20h C’est à la fois un concert et un quiz musical ou le public est invité à jouer au blindtest sur les buzzers de la charcuterie musicale. Tout est bon dans la charcuterie musicale, surtout le son. Restauration sur place avec food-trucks et buvettes EUR. Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

