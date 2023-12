HUMOUR // C’EST DANS LA TETE Alexandra Pizzagali Langeais Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Début : 2024-04-13 20:00:00

Comme par accident, une jeune femme se raconte, simplement ; sans mesurer la candeur, l'extravagance, ou l'horreur du propos. "Tout ça, c'est dans la tête" s'entendait-elle dire, il était temps de faire le vide : premier chapitre.

Comme par accident, une jeune femme se raconte, simplement ; sans mesurer la candeur, l’extravagance, ou l’horreur du propos. “Tout ça, c’est dans la tête” s’entendait-elle dire, il était temps de faire le vide : premier chapitre. Culotté et hilarant

le Parisien Un texte ciselé et transgressif

Le Monde De l’humour noir sans concession

