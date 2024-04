L’ange d’Ernest, sieste littéraire par Catherine Phet Musée Ernest Renan Tréguier, mercredi 24 avril 2024.

Un saut dans l’époque et l’œuvre d’Ernest Renan qui écrit « Sa part dans la direction de mes idées fut ainsi très étendue. Elle était pour moi un secrétaire incomparable; elle copiait tous mes travaux et les pénétrait si profondément que je pouvais me reposer sur elle comme sur un index vivant de ma propre pensée. »

Quel est cet alter ego, cette femme audacieuse, aimante qui accompagne Renan jusqu’au pays du Christ et à qui Renan dédicace sa retentissante Vie de Jésus ? Une aventurière, une

poète ou une femme obstinée par sa quête du beau, du vrai et du profond ?

Durée 1h, sans supplément au droit d’entrée du monument. .

Début : 2024-04-24 11:00:00

fin : 2024-04-24

Musée Ernest Renan 20 Rue Ernest Renan

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

