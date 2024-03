Langage des Plantes : Explorons des noms scientifiques et leur héritage linguistique Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, mardi 7 mai 2024.

Langage des Plantes : Explorons des noms scientifiques et leur héritage linguistique Partez en voyage à travers les origines et les significations des noms scientifiques des plantes et comment ces termes regorgent d’informations botaniques et de faits fascinants de la langue française Mardi 7 mai, 17h30 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-07T17:30:00+02:00 – 2024-05-07T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-07T17:30:00+02:00 – 2024-05-07T18:30:00+02:00

Les noms scentifiques donnés aux plantes suivent des règles de nomenclature strictes. Cependant, en y regardant de plus près, les noms des plantes nous donnent des informations inestimables. Décortiquons ensemble les noms des plantes et tentons de parler leur langage!

Les mardis de 12h30 à 13h30 ou dorénavant aussi en fin de journée de 17h30 à 18h30 (NOUVEAU!), découvrez la richesse de nos collections et de nos projets de recherche lors des Variations botaniques, nos traditionnelles visites guidées en compagnie de nos expert·e·s (botaniste, conservateur·trice, horticulteur·trice ou chercheur·euse).

