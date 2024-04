Lancement des parcours « Vert2mains » Jardins de La Verrerie Arles, vendredi 19 avril 2024.

Lancement des parcours « Vert2mains » La Verrerie fait partie d’un consortium lauréat de l’appel à projets DEFFINOV qui consiste à transformer les pratiques pédagogiques en mettant en lien les acteurs de la formation et des tiers-lieux. Vendredi 19 avril, 10h00 Jardins de La Verrerie Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T10:00:00+02:00 – 2024-04-19T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T10:00:00+02:00 – 2024-04-19T13:00:00+02:00

Lancement des parcours « Vert2mains »

Le tiers-lieu La Verrerie fait partie d’un consortium lauréat de l’appel à projets DEFFINOV qui consiste à transformer les pratiques pédagogiques en mettant en lien les acteurs de la formation et des tiers-lieux.

Depuis septembre, aux côtés de Formatic, l’Atelier de Bathilde, La Pierre au Carré, Help Admin et La Fabrique Initiative Pays d’Arles, nous phosphorons pour co-créer des parcours de découverte d’activités environnementales à destination des personnes éloignées de l’emploi et/ou en situation de handicap, en lien avec le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).

De nombreuses autres acteurs du territoire sont évidemment mobilisés, tels que France Travail, la Mission Locale, la DDETS des Bouches-du-Rhône ou le GRETA Provence.

Ces parcours – baptisés « Vert2mains » – accueilleront leurs premier.e.s parcourant.e.s en septembre prochain.

Vendredi 19 Avril

De 10h à 13h

A La Verrerie

Pour s’inscrire à l’événement de lancement : https://framaforms.org/presentation-des-parcours-de-decouverte-des-activites-vertes-et-verdissantes-1710960189

Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

