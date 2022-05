Lancement de « Vassieux en jardin » Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Lancement de « Vassieux en jardin » Vassieux-en-Vercors, 15 juillet 2022, Vassieux-en-Vercors. Lancement de « Vassieux en jardin » Place de la Fontaine Librairie – Cave à vin Les Espelines Vassieux-en-Vercors

2022-07-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-15 Place de la Fontaine Librairie – Cave à vin Les Espelines

Vassieux-en-Vercors Drôme Soirée autour du thème « Fables, contes et légendes » pour inaugurer l’édition 2022 de “Vassieux en jardin” :

Dans le village et aux alentours, des créations faites par les habitants sont exposées : à vous de les découvrir. Place de la Fontaine Librairie – Cave à vin Les Espelines Vassieux-en-Vercors

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Place de la Fontaine Librairie - Cave à vin Les Espelines Ville Vassieux-en-Vercors lieuville Place de la Fontaine Librairie - Cave à vin Les Espelines Vassieux-en-Vercors Departement Drôme

Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vassieux-en-vercors/

Lancement de « Vassieux en jardin » Vassieux-en-Vercors 2022-07-15 was last modified: by Lancement de « Vassieux en jardin » Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors 15 juillet 2022 Drôme Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors Drôme