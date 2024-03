L’AMOUR C’EST MIEUX A TROIS COMEDIE DE METZ Metz, samedi 27 avril 2024.

1 mec, 1 nana, 1 gosse, 3 raisons de rester célibataire.Selfies, mojito et grasse mat, leur vie de célibataire est parfaite. Ils se rencontrent et font la pire erreur de leur vie : un gosse ! La nuit ils dansaient la salsa, maintenant ils rêvent de dormir. Le jour ils jouaient à Candy Crush, maintenant ils regardent Gulli. Entre crise de couple, combats de biberons, les conseils d’une belle soeur grande gueule et d’un bobo je sais tout.Venez découvrir que l’amour c’est mieux à trois, la comédie dans l’air du temps qui vous fera oublier vos gosses et vous donnera (quand même) l’envie d’en faire.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 19:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57