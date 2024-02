L’Amiral Sénès de Marion Carriau Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans, vendredi 12 avril 2024.

L’Amiral Sénès de Marion Carriau « Pour la création de L’Amiral Sénès, je souhaite faire apparaître ses différentes strates d’histoires fantomatiques dont chacun est la somme. » — Marion Carriau Vendredi 12 avril, 19h00 Centre Chorégraphique National d’Orléans Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

« L’éclat des trompettes résonne encore dans l’espace plongé dans la pénombre. L’atmosphère y est épaisse, embrumée, seulement traversée par quelques trouées lumineuses. Peutêtre s’agit-il d’un paysage nocturne, sous-marin, d’une autre Atlantide, d’un monde oublié ou encore d’un espace dans lequel nos défunts attendent notre appel… Il y a un chemin, celui de la matière à l’humain, celui de l’opacité à la lumière, du spectre à la chair, de l’oubli à la mémoire. Lorsque j’étais enfant, la figure de l’Amiral Sénès et son double statufié ont été un haut lieu de fantasmes de gloire, d’héroïsme et de batailles navales. Pour la création de L’Amiral Sénès, je souhaite faire apparaître ses différentes strates d’histoires fantomatiques dont chacun est la somme, laisser resurgir ces mythes sédimentés au creux de nos corps, ces gestes et ces danses invisibles dont nos corps sont les légataires. » — Marion Carriau

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ccn-orleans-reservations.mapado.com/event/313722-ouverture-publique-lamiral-senes-de-marion-carriau »}]

spectacle vivant danse

© Léa Mercier