L’alimentation quotidienne des alpagas La Petite Ferme des Alpagas Argentonnay, lundi 20 mai 2024.

Pendant cet atelier, vous serez accueillis par Sophie et Will, et vous découvrirez leur petit troupeau d’alpagas et apprendrez à mieux les connaître.

Vous pourrez nourrir les alpagas et passer un peu de temps assis avec eux dans leur abri. Les alpagas sont incroyablement sociables et gentils avec les enfants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 10:00:00

fin : 2024-05-20 11:00:00

La Petite Ferme des Alpagas 14 Rue René III Comte de Sanzay

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine hello@lapetitefermedalpagas.com

L’événement L’alimentation quotidienne des alpagas Argentonnay a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Bocage Bressuirais