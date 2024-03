Laine et fibre en fête Bosville, samedi 1 juin 2024.

Laine et fibre en fête Bosville Seine-Maritime

Samedi

Filage, feutrage, tricot et crochet, tissage, travail autour de la laine et de la fibre….on vous explique tout!

Exposition, artisanat, atelier, vente.

Restauration sur place, buvette, soirée champêtre, animation musicale.

RDV au parc de la mairie de Bosville. Accès libre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

Parc de la mairie

Bosville 76450 Seine-Maritime Normandie

L’événement Laine et fibre en fête Bosville a été mis à jour le 2024-02-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre