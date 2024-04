L’aéromicrobiome Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes, jeudi 18 avril 2024.

Séminaire de Pierre Amato (Institut de Chimie de Clermont-Ferrand) dans le cadre du cycle de séminaires OSUR axe transversal IME « Interactions Micro-organismes Environnement » Jeudi 18 avril, 15h00 1

Du 2024-04-18 15:00 au 2024-04-18 16:00.

L’atmosphère transporte une grande variété de micro-organismes, aérosolisés depuis les surfaces et dispersés sur de grandes distances jusque dans les nuages et les précipitations. Suivant leurs capacités physiologiques et métaboliques, certains peuvent demeurer viables et métaboliquement actifs malgré des conditions drastiques, et interagir avec des processus microphysiques (nucléation) et chimiques complexes. Notre groupe très pluridisciplinaire composé de microbiologistes, écologues microbiens, chimistes et physiciens de l’atmosphère développe des approches d’observation en milieu naturel, notamment au sommet du puy de Dôme et sa région, associées à des expérimentations en laboratoire et en chambre de simulation, et au développement de modèles atmosphériques, afin de comprendre le cycle de vie atmosphérique des microorganismes et leurs interactions avec les cycles environnementaux. Dans les dernières années notamment, des approches -omiques ont permis des avancées importantes dans notre connaissance de l’aéromicrobiome.

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine