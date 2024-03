Lady Vengeance / Rencontre avec Valentin Berty Le Cratère Toulouse, jeudi 18 avril 2024.

Lady Vengeance / Rencontre avec Valentin Berty Association Franco-Coréenne de Toulouse Jeudi 18 avril, 23h45 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T23:45:00+02:00 – 2024-04-19T00:45:00+02:00

Fin : 2024-04-18T23:45:00+02:00 – 2024-04-19T00:45:00+02:00

Association Franco-Coréenne de Toulouse

Lady Vengeance, de Park Chan-wook / 1h55 / Corée du Sud / Avec Lee Young-ae, Choi Min-sik, Kwon Yea-young, Kim Shi-hoo, Nam Il-woo

Synopsis : Geum-ja, une belle jeune fille, devient un personnage public lorsqu’elle est accusée de l’enlèvement et du meurtre d’un garçon de 5 ans. Ce crime atroce obsède les médias. Geum-ja passe aux aveux et est condamnée à une longue peine de prison. Elle va consacrer ses 13 ans d’enfermement à la préparation méticuleuse de sa vengeance contre son ancien professeur Mr. Baek…

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/lady-vengeance »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&idsb=12&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Cinéma Toulouse