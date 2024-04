Ladies Night Hagetmau, vendredi 19 avril 2024.

L’ Association Hagetmau le Savoir Faire Landais vous prépare une superbe soirée filles…ouverte également aux hommes.

Vendredi 19 avril, au marché couvert, les adhérents de l’association vous dévoilent leur savoir-faire en beauté, mode et coiffure.

Entrée gratuite sur réservation !

Vous souhaitez vous faire relooker ? Tentez votre chance ! Les professionnels mode et beauté vous offrent un relooking complet.

Cette soirée sera également l’occasion d’élire la Reine des fêtes.

Entrée gratuite sur réservation ! https://www.hagetmau-savoir-faire-landais.fr/actualite/ladies-night-2024

Notez-le dans vos agendas et restez connectés.

Restauration sur place, dégustation de vin, bières, food-truck.

En collaboration avec le Comité des fêtes et la ville de Hagetmau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:30:00

fin : 2024-04-19 23:00:00

Marché couvert

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@hagetmau-savoir-faire-landais.fr

