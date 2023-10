La migration des oiseaux Lac de la Prade Bazas, 23 octobre 2024, Bazas.

Bazas,Gironde

Deux fois par an, la plupart des oiseaux entreprennent un long voyage : la migration. Venez observer les migrateurs en halte sur le lac, et découvrir les raisons de leur périple..

2024-10-23 fin : 2024-10-23 12:00:00. EUR.

Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Twice a year, most birds embark on a long journey: migration. Come and watch the migratory birds as they stop off on the lake, and discover the reasons for their journey.

Dos veces al año, la mayoría de las aves emprenden un largo viaje: la migración. Venga a observar a las aves migratorias cuando hacen escala en el lago y descubra por qué realizan este viaje.

Zweimal im Jahr begeben sich die meisten Vögel auf eine lange Reise: die Migration. Beobachten Sie die Zugvögel bei ihrer Rast am See und erfahren Sie mehr über die Gründe für ihre Reise.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT du Bazadais