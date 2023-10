Dessin naturaliste à l’aquarelle de la plante à l’insecte Lac de la Prade Bazas, 5 juillet 2024, Bazas.

Bazas,Gironde

Prenez le temps d’observer les plantes et leurs habitants de plus près grâce au dessin. Tous les niveaux sont les bienvenus, du plus novice à l’expérimenté !.

2024-07-05 fin : 2024-07-05 18:00:00. EUR.

Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take the time to get a closer look at plants and their inhabitants through drawing. All levels welcome, from novice to experienced!

Tómese su tiempo para acercarse a las plantas y sus habitantes a través del dibujo. Todos los niveles son bienvenidos, ¡desde principiantes hasta experimentados!

Nehmen Sie sich die Zeit, Pflanzen und ihre Bewohner mithilfe von Zeichnungen genauer zu betrachten. Alle Niveaus sind willkommen, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen!

Mise à jour le 2023-10-19 par OT du Bazadais