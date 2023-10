La biodiversité au fil de l’eau Lac de la Prade Bazas, 24 avril 2024, Bazas.

Bazas,Gironde

La biodiversité du lac de la Prade n’aura plus aucun secret pour vous !.

2024-04-24 fin : 2024-04-24 12:00:00. EUR.

Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The biodiversity of Lac de la Prade will no longer hold any secrets for you!

La biodiversidad del lago de la Prade no tendrá secretos para usted

Die Artenvielfalt des Lac de la Prade wird kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Mise à jour le 2023-10-19 par OT du Bazadais