La migration qu’est ce que c’est Lac de la Prade Bazas, 17 avril 2024, Bazas.

Bazas,Gironde

Deux fois par an, certains entreprennent un long voyage : la migration. Venez observer les oiseaux migrateurs en halte sur le lac, et découvrir les raisons de leur périple..

2024-04-17 fin : 2024-04-17 12:00:00. EUR.

Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Twice a year, some birds embark on a long journey: migration. Come and watch the migratory birds as they stop off on the lake, and discover the reasons for their journey.

Dos veces al año, algunas aves emprenden un largo viaje: la migración. Ven a observar a las aves migratorias cuando hacen escala en el lago y descubre por qué realizan este viaje.

Zweimal im Jahr begeben sich einige von ihnen auf eine lange Reise: die Migration. Beobachten Sie Zugvögel, die am See Rast machen, und erfahren Sie mehr über die Gründe für ihre Reise.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT du Bazadais