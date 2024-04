La Visite à deux voix quand les guides s’en mêlent Châteauroux, vendredi 19 avril 2024.

Elles sont deux, elles sont aussi différentes qu’elles sont complémentaires et surtout, elles sont toujours convaincues d’être celle qui a raison !

Amélie et Anna, nos deux guides-conférencières vous embarquent pour une visite des plus originales, à deux voix, où il ne sera pas toujours si facile de démêler le faux du vrai ! Alors qui a raison et qui a tort ? Il vous faudra peut-être les départager !

Réservation obligatoire 88 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 16:00:00

fin : 2024-04-26 18:00:00

Square Charles de Gaulle

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire accueil@chateauroux-tourisme.com

