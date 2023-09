Tout ça pour l’Amour d’Edwige Baily et Julien Poncet, mise en scène Julien Poncet La Virgule Tourcoing, 13 juin 2024, Tourcoing.

Librement inspiré de la vie de Gabrielle Russier – la professeure de français dont la vie avait inspiré Mourir d’aimer le film d’André Cayatte avec Annie Girardot -, Tout ça pour l’amour nous fait partager quelques instants d’une vie passionnée. La passion de la littérature, avec l’évocation des grands auteurs, de Sophocle à Camus, Vian ou Rimbaud. La passion d’une femme, choisissant de vivre un amour « interdit » au risque de tout perdre…

Dans ce seule en scène au texte drôle, intense et dramatique, Edwige Baily nous ramène sur les bancs du lycée, en classe de français, au moment étourdissant de la jeunesse où nous comprenons qu’il est possible de penser par nous-mêmes, et de vivre – par la lecture – les plus grandes émotions.

