La Villa Frouin et les journées européennes des métiers d’art 2024 villa frouin Hyères, samedi 6 avril 2024.

La Villa Frouin et les journées européennes des métiers d’art 2024 villa frouin Hyères 6 et 7 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-06 10:00

Fin : 2024-04-07 13:00

https://www.etiennefrouin.com/

La Villa Frouin sera ouverte au public à l’occasion des JEMA 2024.

Cet écrin est un cottage victorien de 1884 ayant la particularité d’avoir sur sa propriété une ancienne miellerie transformée en atelier d’artisans d’art et d’artistes.

Pour ses 2èmes JEMA Hyéroises, NFB Nadège FROUIN, Artiste tapissier, vous proposera une rétrospective de son travail depuis ses débuts : sièges issus de collections privées, pièces à 4 mains avec son époux Etienne Frouin Sculpteur métal, les nouvelles créations et celles en cours.

Ils vous attendent nombreux pour vous faire découvrir leur lieu de créations, d’expositions et de vie !!!

Pour information : Nadège Frouin Brackez (atelier NFB) est artiste tapissier, elle ressuscite et métamorphose depuis plus de 15 ans sièges et carcasses de toutes époques pour leur donner une vie complètement nouvelle. Etienne Frouin, son époux est Sculpteur métal, peintre et dessinateur !

Encore une belle occasion pour les époux FROUIN de vous recevoir le temps d’un week-end dans leur villa.

villa frouin 129 chemin des villas Costebelle Hyères 83400 var