La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception Villa Cavrois Croix, samedi 6 avril 2024.

La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception Visite à Croix 6 avril – 13 octobre Villa Cavrois Tarif plein 14€ / Tarif réduit 7€ – Billet d’entrée inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T14:30:00+02:00 – 2024-04-06T16:00:00+02:00

Fin : 2024-10-13T15:30:00+02:00 – 2024-10-13T17:00:00+02:00

La Villa Cavrois, construite au début des années 1930 par l’architecte Mallet Stevens pour la famille Cavrois, est un véritable château contemporain qui concentre toutes les techniques avancées de l’époque et constitue un choc esthétique dont les effets sont encore perceptibles. Structures de béton armé, grandes baies vitrées, éclairage indirect, ventilation, téléphone et TSF dans chaque pièce, chauffage central, et ascenseur font de cette construction un condensé de modernité.

En vraie rupture avec son époque, cette demeure hors norme vous invite à plonger dans l’intimité de la famille Cavrois, riches industriels du début du 20ème siècle.

Même si vous l’avez visitée librement ou avec audio-guide, ne manquez pas cette occasion unique de bénéficier des commentaires d’un guide conférencier !

Durée de la visite : 1h30

Villa Cavrois 60 Avenue Kennedy 59170 Croix

