La vie nocturne rambolitaine Rambouillet Rambouillet, samedi 20 avril 2024.

La vie nocturne rambolitaine Découverte de la faune nocturne urbaine et forestière au départ de la gare de Rambouillet. Samedi 20 avril, 22h00 Rambouillet Tarifs : Participation libre sur place

Notre balade commencera à la gare de Rambouillet et nous mènera dans la forêt la plus proche à travers quelques rues plus ou moins animées. Le crépuscule nous permettra de profiter du chant des oiseaux diurnes et du réveil de la faune nocturne. Cette sortie nous fera apprécier la nature avec notre ouïe et notre odorat : quelles plantes sont reconnaissables à l’odeur ? Qui chante la nuit ? J’amènerai une bat box afin de vérifier la présence des chauve-souris.

Durée : 2h30

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/la-vie-nocturne-rambolitaine

