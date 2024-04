La vie des sols Théâtre de Verdure Leo Ferré Saint-Florentin, jeudi 13 juin 2024.

Venez rencontrer Marc-André Selosse pour une conférence gratuite sur la vie des sols. Ce professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle et expert, mycologue et botaniste, vous ferra découvrir l’importance cruciale du sol dans notre écosystème. A travers une conférence enrichissante et captivante, explorez la diversité des organismes qui y habitent et comprenez comment ils soutiennent la vie sur Terre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13 19:00:00

fin : 2024-06-13 21:00:00

Théâtre de Verdure Leo Ferré Parc de l’Octroi

Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

