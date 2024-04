La vie de ma mère Maison des arts Paul Fort Allonnes, mardi 16 avril 2024.

La vie de ma mère Maison des arts Paul Fort Allonnes Sarthe

Comédie dramatique, réalisée par Julien Carpentier. Avec Agnès Jaoui, William Lebghil et Salif Cissé

Synopsis. Pierre, 33 ans, fleuriste à succès, voit sa vie basculer lorsque sa mère, Judith, fantasque et excessive, débarque dans sa vie après deux ans sans se voir. Pierre n’a qu’une idée, reprendre le cours normal de sa vie, mais rien ne se passe comme prévu. Leurs retrouvailles, aussi inattendues qu’explosives, vont transformer Pierre et Judith à jamais. Séances à 14h30 et à 20h30. 2 2 EUR.

Maison des arts Paul Fort 12 Rue Georges Bizet

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire

