La Vélodez rassemblement cycliste Rodez, vendredi 30 août 2024.

La Vélodez rassemblement cycliste Rodez Aveyron

Ce rassemblement de cyclistes (et autres mobilités douces) se renouvellera tous les derniers vendredis de chaque mois. Le point de départ est situé sur la place d’Armes à Rodez. Distance 2,04 Km par tour, Dénivelé + 23m, Niveau Très facile.

La Vélodez est une « masse critique » balade à bicyclette (ou tout autre moyen de transport de mobilité douce, tels les patins, les planches à roulettes, etc.), organisée simultanément le dernier vendredi du mois dans plus d’une centaine de villes dans le monde.

L’objectif principal de la Masse Critique est de sensibiliser à l’importance du vélo en tant que moyen de transport écologique, sain et convivial. Dans les grandes villes, les participants se réunissent chaque mois pour pédaler ensemble dans les rues, offrant une visibilité aux cyclistes et suscitant une réflexion sur l’aménagement urbain.

Il ne s’agit ni d’une manifestation revendicative, ni d’une manifestation sportive, mais d’un événement festif déambulant dans les rues de la ville.

Elle est organisée par BIS-CYCLE et l’association Les Cyclo-motivés 12.

Tout le monde y est convié. .

Début : 2024-08-30

fin : 2024-08-30

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

