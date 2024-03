La veillée à Château-Lambert Musée départemental de la Montagne Haut-du-Them-Château-Lambert, samedi 18 mai 2024.

La veillée à Château-Lambert La veillée à Château-Lambert Samedi 18 mai, 20h00 Musée départemental de la Montagne Visites à la lanterne à 20h 21h et 22h- Atelier light painting en continu de 20h à 23h- Veillée en patois à partir de 21h- gratuit

Quel est le point commun entre une tempête, un pigeon, de l’huile et de la magie? Pour le savoir, venez découvrir le musée autrement, munissez-vous d’une torche, suivez le parcours éclairé aux lanternes et entrez dans une aventure nocturne tout en découvrant les divers dispositifs lumineux conçus lorsque l’électricité ne venait pas encore remplacer le soleil à la tombée de la nuit.

Situé à 700 mètres d'altitude, dans le village de Château-Lambert, le Musée départemental de la Montagne témoigne de l'histoire de la communauté villageoise avant les grands changements qu'allait provoquer la Grande Guerre. Dans une ancienne ferme, sont reconstituées quatre pièces d'habitation, au mobilier modeste et au confort rudimentaire, rappelant les longues veillées d'hiver auprès du fourneau. Les activités agricoles, les métiers liés à la forêt et à l'artisanat du bois et le travail à la mine sont également évoqués.

