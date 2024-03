La valise du magicien La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence, mercredi 24 avril 2024.

La valise du magicien La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Deux clowns inséparables, Lourdo et Mégalo, ne pensent qu’à une chose devenir magiciens ! A partir de 3 ans

Un jour ils dérobent la valise du grand magicien de leur cirque, ils vont enfin pouvoir réaliser leur rêve !

Mais réussir des tours de magie lorsqu’on est bête et maladroit n’est pas chose facile…



Ces personnages farfelus à mourir de rire vous invitent dans leur monde délirant où vont se succéder gaffes, claques, fous rires, tours de magie et où le jeune public sera mis à contribution ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 16:00:00

fin : 2024-04-24 16:50:00

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lafontainedargent.com

L’événement La valise du magicien Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence