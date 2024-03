La Transléonarde Salle Jean fily Guissény, dimanche 23 juin 2024.

La Transléonarde Salle Jean fily Guissény Finistère

La Transléonarde c’est

– Le Marathon du Finistère épreuve mythique en bord de mer entre Plouescat et Guissény.

– Le Marathon Duo, 19.5 km et 22.5 km, tremplin idéal vers le Marathon, en famille, entre amis.

– L’épreuve Handisport, 21 km.

– Le Trail des Naufrageurs, 14 km, une épreuve 100% nature le long du littoral de la Côte des Légendes entre Kerlouan et Guissény, un parcours technique et plein de relances.

– 2 marches côtières, 12 km et 18 km, balades sympathiques le long du littoral de la Côte des Légendes.

La Transléonarde est ouverte et accessible à tous ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 08:00:00

fin : 2024-06-23 16:00:00

Salle Jean fily Goas ar Puns

Guissény 29880 Finistère Bretagne marathondufinistere@transleonarde.com

L’événement La Transléonarde Guissény a été mis à jour le 2024-03-16 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne