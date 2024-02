La Transart Le Diapason – Université de Rennes Rennes, vendredi 19 avril 2024.

Chaque année l’association du Bureau des Arts de Sciences Po Rennes organise une représentation finale mettant en scène les étudiants et étudiantes de l’école : La Transart.

Lors de la transart, le BDA vous transportera à travers une réunion familiale, quelque peu chaotique. Représentant la pièce Philoxenia de Clémence Weill, le pôle théâtre propose une comédie intime qui devient vite politique, avec une famille pouvant se révéler plus réelle qu’elle en a l’air. Tout cela accompagné des pôles musique, danse et art plastique, pour produire un spectacle riche et drôle.

► Vendredi 19 avril à 19h / Entrée : 2€

> Réservations

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

