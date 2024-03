La tête dans les nuages • Atelier d’écriture créative Librairie Torcatis Perpignan, samedi 20 avril 2024.

La tête dans les nuages • Atelier d’écriture créative Atelier d’écriture créative, précédé d’une mini-conférence, sur le double thème des nuages et de la photographie. Samedi 20 avril, 15h00 Librairie Torcatis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:30:00+02:00

« La tête dans les nuages », à Perpignan (66000).

Atelier d’écriture créative à la librairie Torcatis.

Samedi 20 avril, de 15 heures à 17 heures 30.

Merci de prévoir de quoi écrire (stylo, feutre ou crayon, carnet ou cahier…).

Prix par personne : libre participation entre 12 et 25 euros.

En atelier d’écriture, chacun et chacune peut à loisir découvrir sa part poétique, son espace de construction, ses émotions enfouies. Il n’y a pas de jugement, ni d’objectif à atteindre. Le groupe est guidé à travers mini-conférences, discussions, textes lus et partagés, images stimulantes, écoute respectueuse. Ce qui donne le ton, c’est le plaisir d’être ensemble, de se dire, de se lire et de s’entendre, et puis de découvrir des auteur·e·s et artistes. Participer à un atelier d’écriture, c’est en général être étonné·e et content·e de soi, de sa créativité présente et à venir.

Cette fois-ci, en compagnie de Charles Baudelaire, Eugène Boudin, et autres poètes, artistes, photographes…

Renseignements et inscriptions :

Blandine Margoux – 04 68 96 78 92 – ateliersdecriture.66@gmail.com

Facebook : Lectures pas à pas • Écritures à ciel ouvert • • •

https://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures/

https://www.facebook.com/events/1584604268612373

Librairie Torcatis 10, rue Mailly, Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie

écriture littérature