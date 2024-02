La terrifiante nuit au Ducey Code Ducey-Les Chéris, samedi 26 octobre 2024.

La terrifiante nuit au Ducey Code Ducey-Les Chéris Manche

Menez l’enquête du Ducey Code dans le noir. Munis seulement de votre lampe torche, parviendrez-vous à résoudre le mystère qui hante le château ?

Jeu à partir de 10 ans (certaines scènes peuvent choquer les plus jeunes).

Lampe torche non fournie.

Ouvert le 26 octobre, de 19h à minuit (dernière entrée à 22h30).

Plus d’information sur https://www.ducey-code.com.

Réservation sur reservation.ot-montsaintmichel.com.

Plus d’informations au 02 33 60 21 53.

Menez l’enquête du Ducey Code dans le noir. Munis seulement de votre lampe torche, parviendrez-vous à résoudre le mystère qui hante le château ?

Jeu à partir de 10 ans (certaines scènes peuvent choquer les plus jeunes).

Lampe torche non fournie.

Ouvert le 26 octobre, de 19h à minuit (dernière entrée à 22h30).

Plus d’information sur https://www.ducey-code.com.

Réservation sur reservation.ot-montsaintmichel.com.

Plus d’informations au 02 33 60 21 53. .

Ducey

Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 19:00:00

fin : 2024-10-26



L’événement La terrifiante nuit au Ducey Code Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2024-02-01 par OT MSM Normandie BIT Ducey-les-Chéris