La terre Musée départemental Arles antique Arles, vendredi 26 avril 2024.

La terre Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône

À l’heure du goûter, pendant les vacances, partez à la découverte des quatre éléments dans les collections du musée lors de visites sensorielles où la terre, le feu, et l’eau se mêlent à la mythologie et à la vie quotidienne

Saviez-vous que, pour les Romains, les premiers hommes ont été façonnés en terre ? Et c’est dans la terre que les archéologues ont retrouvé quantité d’objets présents dans les collections du musée.



Par Émilie Fargier et Camille Lavenu, médiatrices au musée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 15:30:00

fin : 2024-04-26 16:30:00

Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info.mdaa@departement13.fr

