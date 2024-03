La technologie Lidar, support de connaissance et de gestion du patrimoine arboré Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, jeudi 2 mai 2024.

La technologie Lidar, support de connaissance et de gestion du patrimoine arboré En forêt comme en ville, la technologie Lidar est un outil primordial pour la détection des arbres. Découvrez comment ces points de mesure sont utilisés pour faciliter la gestion du patrimoine arboré. Jeudi 2 mai, 19h30 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T19:30:00+02:00 – 2024-05-02T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-02T19:30:00+02:00 – 2024-05-02T21:00:00+02:00

L’ombrage, les ilots de fraicheur ou la protection contre les nuisances sonores sont quelques exemples des bienfaits générés par les arbres en villes. A l’aide de la technologie Lidar il est possible de représenter l’ensemble du million d’arbres du canton en 3 dimensions puis d’estimer leur position et leur hauteur.

En compagnie de nos invités, Caroline Paquet-Vannier (SEVE) et Gilles Gay-des-Combes (UniGE), nous vous présenterons cette technologie et son utilisation dans la planification, le suivi et la gestion du patrimoine arboré de la ville et du canton.

Cette conférence s’inscrit dans le cycle des « Conférences au vert » des CJBG.

Les jeudis de 19h30 à 21h, plongez dans l’atmosphère végétale de l’iconique Serre tempérée offrant un décor pittoresque pour des conférences botaniques en immersion totale ! Invité·e·s de renom ou collaborateur·rice·s des CJBG partagont leurs connaissances avec vous et ouvrent le débat.

Conférence tous publics, gratuite et sans inscription.

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 +41 22 418 51 00 http://www.cjb-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/conservatoire-jardin-botaniques/

CJBG