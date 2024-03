La soupe des fous Saint-Vincent-du-Pendit, vendredi 19 avril 2024.

La soupe des fous Saint-Vincent-du-Pendit Lot

Une soupe fantasque, une soupe de traviole, où on se laisse porter autour d’un repas. Un moment

convivial et artistique qui ne manque pas de surprendre petits et grands…

Tout public.

Buvette, restauration.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:00:00

fin : 2024-04-19

Salle des Fêtes

Saint-Vincent-du-Pendit 46400 Lot Occitanie

L’événement La soupe des fous Saint-Vincent-du-Pendit a été mis à jour le 2024-03-09 par OT Vallée de la Dordogne