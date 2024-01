TIMBER TIMBRE – TIMBER TIMBRE 1ERE PARTI LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, vendredi 3 mai 2024.

Timber Timbre revient enfin avec un nouvel album intitulé « Lovage » – l’album Timber Timbre le plus abouti et le plus captivant à ce jour – ce qui ne veut pas dire que Taylor Kirk a simplement affiné ses méthodes de travail. En fait, « Lovage » est un véritable chef-d’œuvre, car Kirk parvient à combiner des influences disparates qui, autrement, sembleraient mutuellement incompatibles.

Tarif : 18.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:00

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17