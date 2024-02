La Senlis’Oise 2024 Senlis, samedi 6 avril 2024.

La Senlis’Oise 2024 Senlis Oise

La Senlis’Oise 2024 va vous réserver de nombreuses surprises !

Pour vous mettre l’eau à la bouche voici les grandes lignes:

La Senlis’Oise édition 2024 se déroulera les 06 et 07 Avril 2024 au Complexe Yves Carlier à Senlis.

Cette édition sera spéciale pour au moins deux raisons

-Spéciale JO 2024

-Spéciale Anniversaire 10 ans

Samedi 06 Avril 2024

L’après-midi sera consacrée aux enfants de 7 à 14 ans.

Nous allons leur proposer une cérémonie d’ouverture, un mini décathlon en une heure Course longue (600m, 900m), sprint, lancer de poids, saut en hauteur et saut en longueur. La journée se terminera par une remise de récompense et un gouter.

Rendez-vous à 14h pour les 2015/2016 et 15h pour les 2013/2016

Même programme mais sous forme de compétition pour les plus grands

Rendez-vous à 16h30 pour les 2009/2010/2011/2012

Dimanche 07 Avril 2024

-A partir de 9h30 Course de 5km et 10km

-A partir de 10h15 Semi-marathon

Pour chaque inscription, 1€ est reversé aux deux associations soutenues

-Pompier Raid Aventure

-Cosplay Hopital 60

Pour le confort des coureurs

-Récompenses pour tous, et tombola aux dossards

-Médaille de finishers spéciale 10 ans

-Vestiaires, douches et consignes gratuites

-Garderie d’enfants

-Espace bien être à l’arrivée (Ostéo et massage)

Inscription en ligne sur le site https://adeorun.com/evenements

21 Rue Yves Carlier

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

