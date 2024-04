La Seine en dragonboat Belbeuf, samedi 24 août 2024.

La Seine en dragonboat Belbeuf Seine-Maritime

Découvrez le Dragon Boat, ou bateau dragon, sur la Seine ! Une expérience pas comme les autres à Belbeuf, à quelques kilomètres seulement de Rouen. À deux pas de la ville, ce sport d’équipe insolite vous fera découvrir les richesses naturelles de la Seine, ainsi que tous les secrets de ce fleuve emblématique.

Longez la Seine pour une promenade en Dragon Boat, large bateau à tête et queue de dragon ! Atypique, cette embarcation nous vient tout droit de la Chine antique, et est le sport national chinois.

Un tambour vous donne le rythme à suivre, puis pagayiez à l’unisson pour filer sur le fleuve ! Vous en apprendrez plus sur la Seine et son histoire, ainsi que sa flore et sa faune (vous aurez peut-être la chance d’apercevoir hérons et aigrettes garzettes au détour d’une île).

De Belbeuf à Saint-Adrien, vous pourrez admirer les falaises qui bordent la Seine, ses maisons à l’architecture si particulière, ainsi qu’une église enfoncée dans la falaise La chapelle Saint-Adrien de Belbeuf. Unique en son genre, elle révèle sa plus belle vue depuis la Seine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 10:00:00

fin : 2024-08-24 12:00:00

8 Route de Paris

Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie hugo@pagaiesenseine.fr

L’événement La Seine en dragonboat Belbeuf a été mis à jour le 2024-04-02 par Seine-Maritime Attractivité