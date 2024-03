La Sauvage [Rock organique] En Plein Virage Queaux, samedi 20 juillet 2024.

La Sauvage [Rock organique] En Plein Virage Queaux Vienne

Les textes oscillent entre lyrisme noir et violence politique, avec une grande tendresse pour l’humanité cabossée, et un engagement des tripes qui se retrouve dans le chant, brut, hirsute et habité.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 20:30:00

fin : 2024-07-20 22:30:00

En Plein Virage 86150 Queaux 3 route du stade

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@enpleinvirage.org

L’événement La Sauvage [Rock organique] Queaux a été mis à jour le 2024-03-25 par ACAP