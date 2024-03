La Sauvage [Rock organique] En Plein Virage Queaux, samedi 20 juillet 2024.

La Sauvage [Rock organique] Les textes oscillent entre lyrisme noir et violence politique, avec une grande tendresse pour l’humanité cabossée, et un engagement des tripes qui se retrouve dans le chant, brut, hirsute et habité. Samedi 20 juillet, 20h30 En Plein Virage Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-20T20:30:00+02:00 – 2024-07-20T22:30:00+02:00

Fin : 2024-07-20T20:30:00+02:00 – 2024-07-20T22:30:00+02:00

La Sauvage

Quelque part entre Noir Désir, HF Thiéfaine et Arno…

La Sauvage est un groupe de rock organique. Les textes oscillent entre lyrisme noir et violence politique, avec une grande tendresse pour l’humanité cabossée, et un engagement des tripes qui se retrouve dans le chant, brut, hirsute et habité. La musique se joue sans esbroufe et (presque) sans électronique, dans un son lourd, ciselé, exigeant, le rock au plus près de ses racines blues.

La Sauvage débute, mais ce qu’elle raconte n’a pas d’âge, pas besoin de virtuosité, aucune envie d’être à la mode : du son pour soulever les chairs à nu, du sens pour se partager le poids du monde, et de l’énergie pour faire face ensemble, vivants et debout, encore et toujours.

Les musiciens :

François GODARD – Textes et chant

Sophie SABOURIN – Batterie et chœurs

Stu DOSNON – Basse

Pascale BERTHOMIER – Violoncelle

Éric PROUD – Guitare électrique

+ d’infos sur La Sauvage :

Site de La Sauvage

_________

Entrée libre

Bar et restauration sur place

En Plein Virage 86150 Queaux 3 route du stade Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@enpleinvirage.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.91.15.18 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/1AsgPZLcr »}] [{« link »: « https://www.myleneaudoinbooker.com/copie-de-bourvil-swing-com%C3%A9die-musette »}]

concert soirée