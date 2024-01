RAMONEURS DE MENHIRS / KRAV BOCA LA SALLE DES FETES Bordeaux, vendredi 3 mai 2024.

Les Ramoneurs de Menhirs : Breizhistañs !C’est au printemps 2006 qu’eut lieu la naissance explosive des RAMONEURS DE MENHIRS.Dans la nuit bretonne à danser, sur fond de boîte à rythme survoltée, une guitare punk saturées’unit alors au chant traditionnel partisan et aux thèmes frénétiques d’un couple de sonneurs.Les airs restent fidèles au répertoire et au style des anciens, la langue bretonne s’enroule et sedéroule, au gré des gavottes, laridés, plinn, hanter-dro et autres kas a-barh.Les paroles d’origine sont souvent détournées, au profit d’un regard contestataire et actuel surnotre monde.Le cocktail punk-trad est détonant.Entre modernité et tradition, canal punk et canal historique fusionnent dans l’héritage del’insoumission bérurière, et l’on assiste à la naissance d’une véritable révolution culturelle ettransgénérationnelle !Après maintenant près de 1500 concerts survoltés à leur actif, les Ramoneurs embrasent tour àtour la Bretagne, puis la France, une partie de l’Europe (Belgique, Suisse, Écosse, Espagne,Allemagne, Pays-Bas etc.), sans oublier les tournées au Québec.C’est dans la chaleur et l’énergie des concerts que la fusion a lieu.La danse entraîne toutes les générations et rassemble les tribus.Le pogo breton et la gavotte punk se rejoignent dans une transe commune.Le ton est donné : UNITÉ ! « Ensemble, nous sommes de la dynamite ! »Radicalement engagés, militants actifs et réactifs, les Ramoneurs de Menhirs soutiennent,concert après concert, les causes qui leur sont chères, toujours dans l’esprit festif et solidaire quiles caractérise !À l’ordre des mobilisations : protection de la nature, actions anti-fascistes, anti-sexistes et antihomophobies,soutien aux altermondialistes, à toutes les ZAD, aux réfugiés et aux sans-papiers,à la désobéissance artistique, aux écoles Diwan, à la langue et la culture bretonne en général,soutien à tous les opprimés … RÉSISTANCE !Dans la musique des Ramoneurs de Menhirs résonne l’esprit contestataire et le coeur de laBretagne libre !La révolution commencera par la danse !

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA SALLE DES FETES GRAND PARC – 39 COURS DE LUZE 33000 Bordeaux 33