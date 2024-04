LA SAGA DU TEXTILE FILATURE ET TISSAGE À REMIREMONT Remiremont, mardi 2 avril 2024.

Les Archives Municipales, en partenariat avec la Société d’Histoire de Remiremont et sa Région vous proposent une exposition inédite retraçant l’histoire du tissage à Remiremont.

Grâce à un don de la Société d’Histoire de Remiremont et de sa Région aux Archives municipales, ce sont plus de treize mètres linéaires d’archives provenant des anciennes usines textiles de la ville, qui sont entrés en collection publique.

Ces précieux éléments ont permis de retracer, à travers la création de cette exposition, l’histoire de cette industrie florissante à Remiremont durant 100 ans et aujourd’hui disparue.

De nombreuses photographies, affiches, plans, documents, coupons de tissus et objets, permettront aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir la vie de ces usines au fil du temps. La dernière de ces entreprises ayant fermé en 2005.Tout public

Début : 2024-04-02 13:30:00

fin : 2024-09-24 17:30:00

4 place Christian Poncelet

Remiremont 88200 Vosges Grand Est

