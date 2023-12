Visite guidée > Famille La Rue Azeville Catégories d’Évènement: Azeville

Manche Visite guidée > Famille La Rue Azeville, 12 juillet 2024, Azeville. Azeville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 17:00:00

fin : 2024-07-12 Un guide accompagne les familles à la découverte du fonctionnement du site : qu’est-ce qu’une batterie, le mur de l’Atlantique, la vie de la garnison allemande, les combats liés au Débarquement.

Il vous ouvre les portes d’une casemate et de souterrains habituellement fermés au public. Visite ciblée pour les familles. Les enfants, posez toutes vos questions ! Place limitée. Réservation conseillée au 02 33 40 63 05 ou par email musee.azeville@manche.fr.

La Rue

Azeville 50310 Manche Normandie

